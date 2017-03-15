Crash Bandicoot N. Sane Trilogy может появиться на PC

На уже завершившейся выставке PAX East 2017 представитель компаним Activision неожиданно заявил, что выходящий в июне сборник переизданий оригинальных игр трилогии Crash Bandicoot, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, появится не только на PS4, но и на PC. Кроме того, сообщалось, что игра будет идти в разрешении 4K на скорости 60 кадров в секунду.

Напомним, что Crash Bandicoot N. Sane Trilogy анонсировали на PlayStation Experience 2016 в качестве эксклюзивного проекта для PS4 – что разумно, учитывая, что все три игры ранее являлись эксклюзивными для первой PlayStation. Затем в Sony заявили, что эксклюзивные права на новую игру у нее временные.

Официально, впрочем, Activision слова своего сотрудника не подтверждает. Возможно, что он ошибся.

Напомним, что речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются!