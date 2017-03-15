Для PlayStation VR анонсировали хоррор The Persistence

Sony анонсировала новый космический хоррор The Persistence, который должен стать эксклюзивным проектом для PlayStation VR. Действие игры развернется на борту космического судна, в честь которого и названа игра.

Корабль летит к умирающей звезде для ее изучения, члены экипажа лежат в капсулах гибернации — однако из-за отклонения от курса и приближения к Черной Дыре системы корабля пробуждают команду. Увы, не без проблем — из-за сбоя люди превратились в монстров. Лишь одному счастливчику удалось сохранить сознание — и это, разумеется, наш главный герой. Ему предстоит починить корабль и избежать смерти от рук своих добрых некогда друзей.

Суть геймплея The Persistence в постоянной смерти и использовании стволовых клеток для улучшения протагониста после очередного умирания. С каждой новой гибелью вы будете становиться сильнее.

Игра выйдет в мае 2017-го года.