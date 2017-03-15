Вновь появились слухи о HD-переиздании StarCraft

Sport Seoul из Южной Кореи сообщило, что в недрах Blizzard кипит работа над HD-переизданием оригинальной StarCraft. Утверждается, что игра, которая проходит под рабочим названием StarCraft: Remastered, должна появиться совсем скоро, уже в конце весны или начале лета этого года.

Никаких больших изменений в игровом процессе не предусмотрено — речь идет об улучшенной визуальной составляющей и доработке многопользовательского режима.

Корейцы пишут, что официальный анонс проекта может состояться уже на следующей неделе. Напомним, что слухи о HD-версии легендарной RTS ходили еще летом прошлого года.

Источник
PCGamesN
Теги
игры Starcraft

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