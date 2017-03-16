Disney перевыпустит игры «Чип и Дейл» и «Утиные истории» в HD

Компания Disney анонсировала сборник Disney Afternoon Collection, который включает HD-версии классических аркад от Capcom из нашего детства, вроде Chip & Dale, DuckTales, TaleSpin и Darkwing Duck.

Всего игр шесть — главную роль в них играют легендарные герои диснеевских мультфильмов из 1980-х и 1990-х.

Все они поддерживают разрешение 1080p и некоторые графические фильтры.

Также в играх предусмотрены новые режимы — битвы с боссами (Boss Rush) и прохождение на время (Time Attack). Во время прохождения любую из шести игр можно перемотать назад, что делает их прохождение проще для новичков. Напомним, что в то время 8-битные аркады не прощали ошибок.

В сборнике можно найти виртуальный музей с концепт-артами, музыкой и рекламными материалами из далекого прошлого.

Список игр ниже:

Chip ‘n Dale Rescue Rangers Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 Darkwing Duck DuckTales DuckTales 2 TaleSpin

Релиз сборника назначен на 18 апреля для PC, PS4, Xbox One.