Ремастер Full Throttle поступит в продажу 18 апреля этого года

Студия Double Fine Productions сообщает, что переиздание Full Throttle появится уже 18 апреля этого года, одновременно на PC, PS4, Vita.

Напомним, что оригинал, созданный Тимом Шафером (Tim Shaffer) появился в далеком 1995-ом году, завоевал огромное количество наград и превратился в настоящую культовую классику. Многие до сих пор считают Full Throttle вершиной жанра рисованных приключенческих игр за всю их историю.

В ремастере нас ждет улучшенная графика, доработанное управление, обновленный звук. Также имеется возможность услышать комментарии авторов проекта во время прохождения. Double Fine также оставила возможность переключиться на оригинальный звук и графику., более чем 20-летней давности.