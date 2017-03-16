Mass Effect: Andromeda сравнили на PC, PS4 Pro и Xbox One S

Безусловно, Mass Effect: Andromeda выглядит достойно на всех платформах, однако лучше всего — на мощном PC. Затем следует PlayStation 4 Pro, а замыкает «тройку» наименее мощный Xbox One S.

Видео записали представители IGN, предупреждаем, что в нем присутствует небольшой спойлер. Впрочем, вряд ли он способен испортить впечатление от финальной версии, выходящей 21 марта.





К сожалению, в ролике нет видео из версии для простой PlayStation 4 (но почему-то есть вариант для Xbox One S).