Mass Effect: Andromeda сравнили на PC, PS4 Pro и Xbox One S

Безусловно, Mass Effect: Andromeda выглядит достойно на всех платформах, однако лучше всего — на мощном PC. Затем следует PlayStation 4 Pro, а замыкает «тройку» наименее мощный Xbox One S.

Видео записали представители IGN, предупреждаем, что в нем присутствует небольшой спойлер. Впрочем, вряд ли он способен испортить впечатление от финальной версии, выходящей 21 марта.


К сожалению, в ролике нет видео из версии для простой PlayStation 4 (но почему-то есть вариант для Xbox One S). 

Источник
VG247
Теги
игры Mass Effect: Andromeda

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