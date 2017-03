Drawn To Death будет доступна подписчикам PlayStation Plus бесплатно

Игра в жанре многопользовательского шутера Drawn to Death от новой студии The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency и легендарного Дэвида Яффе (David Jaffe), создателя God of War, окажется доступна подписчикам сервиса PlayStation Plus уже 4 апреля 2017-го года. При этом, платить за нее не придется.

Изначально Drawn to Death задумывалась, как условно-бесплатная игра, однако затем авторы решили продавать ее за 20 долларов. Впоследствии, выходит, что все-таки будут раздавать ее безвозмездно.

Один нюанс — без Plus в нее вряд ли получится сыграть. Однопользовательской составляющей не предусмотрено, а мультиплеер на PS4 без подписки к Plus попросту не работает.