Horizon: Zero Dawn разошлась тиражом 2,6 миллиона копий

Эксклюзивная для PlayStation 4 игра Horizon: Zero Dawn разошлась тиражом 2,6 миллиона копий. С момента релиза прошло всего пару недель, релиз состоялся 28 февраля 2017-го года. Таким образом, Horizon стала не только самой «большой» и популярной игрой Guerilla Games на старте, но самым успешным новым IP среди всех игр для PlayStation 4.

Цифры продаж включают в себя и физические и цифровые копии. Разработчики довольны результатом и тем, как Horizon была принята критиками и пользователями.

«Мы рады, что Horizon получила высокие оценке критиков и понравилась игрокам. Создавая ее, мы вкладывали все наши силы и душу. Эта игра стала нашей страстью. Мы рады, что те чувства, которые испытывали мы, работая на дней, теперь испытывают наши фанаты — играя».

Кроме того, авторы сообщили, что это только начало истории этого мира и девушки Алой, и что они уже заняты созданием дополнения, которое расширит мир Horizon. 

Источник
VG247
Теги
игры Horizon: Zero Dawn

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