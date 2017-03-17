Анонсирована новая игра про Sonic'а, Sonic Forces

Компания Sega анонсировала новую большую игру со своим мэскотом, синим скоростным ежом Соником в главной роли. Проект, который ранее проходил под кодовым названием Project Sonic 2017, называется Sonic Forces, о чем разработчики сообщили во время конференции на SXSW в Остине.

Игра выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в конце 2017-го года. Релиз состоится в праздничный период.

К сожалению, подробностей об игре почти нет. Представлено лишь одно изображение.

Источник
DualShockers
Теги
игры Sonic

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