Анонсирована новая игра про Sonic'а, Sonic Forces

Компания Sega анонсировала новую большую игру со своим мэскотом, синим скоростным ежом Соником в главной роли. Проект, который ранее проходил под кодовым названием Project Sonic 2017, называется Sonic Forces, о чем разработчики сообщили во время конференции на SXSW в Остине.

Игра выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в конце 2017-го года. Релиз состоится в праздничный период.

К сожалению, подробностей об игре почти нет. Представлено лишь одно изображение.