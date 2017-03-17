Sony вскоре прекратит производство и поставки PlayStation 3 в Японии

Компания Sony вскоре прекратит производство и поставки игровой приставки PlayStation 3 на своем родном рынке, в Японии. Упоминание об этом обнаружено на странице с описанием черной PlayStation 3 с винчестером на 500 ГБ, которая на данный момент осталась единственной версией PS3 в производстве в Японии.


Производитель не объявил конкретную дату, японские игровые магазины рассказывают о полученном сообщении о конце производства в текущем месяце, то есть в марте 2017 года.

Sony потихоньку выводит со сцены PlayStation 3 с прошлого года. Последняя игра для приставки не от сторонних разработчиков вышла в октябре, а с августа приставка не имеет доступа к сервису PS Now. Отметим, что в ноябре 2016 года PlayStation 3 отметила свой десятилетний юбилей.

Источник
Sony
Теги
SONY игровая приставка SONY PLAYSTATION 3 PLAYSTATION 3 Япония

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