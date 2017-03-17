Представлено видео фанатского ремейка Tomb Raider II

В Интернете появилось видео ремейка легендарной Tomb Raider II (именно ее, напомним, многие до сих пор считают лучшей игрой франшизы за всю историю), который создается Nicobass на движке Unreal Engine 4.

Проект получил название Tomb Raider: The Dagger of Xian и не имеет никакого отношения к Square Enix. Хочется верить, что разработчик доведет дело до конца, а правообладатели не вмешаются — и, рано или поздно, мы увидим финальный вариант.

Также вы можете увидеть более ранее видео.

Показаны были и скриншоты.

Tomb Raider II вышла 20 лет назад, в 1997-ом году, на PC и PlayStation. Опробовать ее можно и сегодня через сервисы цифровой дистрибуции Steam, GOG и PSN.



































