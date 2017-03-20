На Starfighter Inc. снова собирают деньги на Kickstarter

Студия Impeller Studios вновь запустила кампанию по сбору средств на свой космический симулятор Starfighter Inc.. Разработчикам требуется 150 000 долларов. Напомним, что пару лет назад на игру уже пытались собрать деньги (тогда — 250 000 долларов), однако безуспешно. На этот раз разработчики полны решимости довести задуманное до конца — если, конечно, фанаты проголосуют рублем (в точности — долларом).

Starfighter Inc. является более хардкорным, чем Star Citizen или Elite: Dangerous, космическим симулятором, где управлять кораблем очень сложно. Дата релиза не называется, зато известно, что проект рассчитан на поддержку устройств виртуальной реальности.

На данный момент собрано 50 000 долларов, сборы продлятся еще 26 дней.