Super Mario Run появится на Android 23 марта

Компания Nintendo подтвердила дату анонса долгожданной версии для Android мобильной игры Super Mario Run. Игра станет доступна для смартфонов и планшетов на базе Android с 23 марта 2017 года. Интересно, что Nintendo намекает на "обновление 2.0", вероятно, грядет большой апдейт для iOS.





На данный момент Android-пользователям предлагается только зарегистрироваться в онлайн-магазине Google Play, чтобы оформить предварительный заказ. Зарегистрированные пользователи получат уведомление о выходе игры, когда ее релиз состоится.

Напомним, Super Mario Run для iOS стала доступна в App Store 15 декабря 2016 года. Бесплатная версия предоставит доступ к части контента каждого из трех игровых режимов. Полная версия игры обойдется в 749 рублей ($9,99 для США). За первые четыре дня с момента релиза пользователи iPhone и iPad совершили более 40 миллионов загрузок Super Mario Run из App Store.