В сеть утекли первые детали Assassin's Creed: Empire

На форуме NeoGAF вновь появилась информация о следующей Assassin's Creed, которая предположительно называется Empire. По словам автора поста, который ссылается на некое лицо внутри Ubisoft, игра не станет перезапуском сериала, а окажется приквелом франшизы. Действие развернется еще до событий оригинала, в Древнем Египте. Сюжетная линия «современности» при этом будет продолжена.

В главной роли — чернокожий сбежавший раб и предок Альтаира. Над проектом трудится студия Ubisoft Montreal, которая создала вероятно лучшую часть Assassin's Creed – Black Flag. Мир игры будет самым большим в истории Assassin's Creed, примерно в три раза больше, чем в Black Flag. Большое внимание авторы уделяют пустыням. Прогулки по ним окажут пагубное влияние на персонажа — долгое воздействие солнца вызовет галлюцинации.

Также автор поста пишет, что Assassin's Creed: Empire выйдет в октябре 2017-го года.  

Источник
NeoGAF
Теги
игры Assassin's Creed: Empire

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