Игра Mass Effect: Andromeda поступила в продажу

Компании Electronic Arts и BioWare объявили о выходе в продажу игры Mass Effect: Andromeda. Ролевой боевик, продолжающий известную франшизу, стал доступен для доступна для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК. Игра вышла сегодня в в России и США, а европейские страны получат ее 23 марта 2017 года.





Действие игры Mass Effect: Andromeda происходит в галактике Андромеда, далеко за пределами Млечного Пути, где отряд под предводительством Райдера отвоевывает новый дом для человечества. В роли Райдера игрокам предстоит открывать новые планеты во главе команды военных исследователей, встречать инопланетян и преодолевать множество опасностей. В Mass Effect: Andromeda также представлен отдельный сетевой командный режим.

Отметим, что критики отнеслись к новой игре весьма прохладно. Средний балл на Metacritic составляет всего 73 из 100 на основе 17 обзоров. Это довольно низкий показатель для столь ожидаемого AAA-проекта.