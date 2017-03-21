Названы победители SXSW Gaming Awards 2017

На фестивале SXSW Gaming Awards 2017 прошла церемония награждения лучших игр. Больше всего номинаций (23) и призов (5) получил приключенческий эпик от Naughty Dog под названием Uncharted 4: A Thief's End.

  • Лучший звук — Battlefield 1
  • Лучшая музыка — DOOM (2016)
  • Приз за технические достижения — Battlefield 1
  • Лучшая графика — Uncharted 4: A Thiefʼs End
  • Лучшая анимация — Uncharted 4: A Thiefʼs End
  • Лучший арт — Firewatch
  • Лучшая адаптация — Batman: The Telltale Series
  • Лучший мультиплеер — Overwatch
  • Самый яркий персонаж — Uncharted 4: A Thiefʼs End (Нейтан Дрейк)
  • Самая лучшая новая игра — Overwatch
  • Лучшая проект, на которую собрали деньги игроки — Starbound
  • Лучший игровой процесс — DOOM (2016)
  • Лучший дизайн — Dishonored 2
  • Лучший сюжет — Uncharted 4: A Thiefʼs End
  • Лучшая игра года — Uncharted 4: A Thiefʼs End
  • Приз Крампа за культурные инновации —That Dragon, Cancer
  • Лучшая игр от фанатов — Brutal Doom 64
  • Лучшая настольная игра года — Arkham Horror: The Card Game
  • Лучшая мобильная игра года — Pokemon Go
  • Лучшая киберспортивная игра —Overwatch
  • Самая обсуждаемая игра года — Overwatch  
Источник
SXSW
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игры Uncharted 4: A Thief’s End

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