Названы победители SXSW Gaming Awards 2017

На фестивале SXSW Gaming Awards 2017 прошла церемония награждения лучших игр. Больше всего номинаций (23) и призов (5) получил приключенческий эпик от Naughty Dog под названием Uncharted 4: A Thief's End.

Лучший звук — Battlefield 1

Лучшая музыка — DOOM (2016)

Приз за технические достижения — Battlefield 1

Лучшая графика — Uncharted 4: A Thiefʼs End

Лучшая анимация — Uncharted 4: A Thiefʼs End

Лучший арт — Firewatch

Лучшая адаптация — Batman: The Telltale Series

Лучший мультиплеер — Overwatch

Самый яркий персонаж — Uncharted 4: A Thiefʼs End (Нейтан Дрейк)

(Нейтан Дрейк) Самая лучшая новая игра — Overwatch

Лучшая проект, на которую собрали деньги игроки — Starbound

Лучший игровой процесс — DOOM (2016)

Лучший дизайн — Dishonored 2

Лучший сюжет — Uncharted 4: A Thiefʼs End

Лучшая игра года — Uncharted 4: A Thiefʼs End

Приз Крампа за культурные инновации —That Dragon, Cancer

Лучшая игр от фанатов — Brutal Doom 64

Лучшая настольная игра года — Arkham Horror: The Card Game

Лучшая мобильная игра года — Pokemon Go

Лучшая киберспортивная игра —Overwatch

Самая обсуждаемая игра года — Overwatch