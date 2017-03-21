Названы победители SXSW Gaming Awards 2017
На фестивале SXSW Gaming Awards 2017 прошла церемония награждения лучших игр. Больше всего номинаций (23) и призов (5) получил приключенческий эпик от Naughty Dog под названием Uncharted 4: A Thief's End.
- Лучший звук — Battlefield 1
- Лучшая музыка — DOOM (2016)
- Приз за технические достижения — Battlefield 1
- Лучшая графика — Uncharted 4: A Thiefʼs End
- Лучшая анимация — Uncharted 4: A Thiefʼs End
- Лучший арт — Firewatch
- Лучшая адаптация — Batman: The Telltale Series
- Лучший мультиплеер — Overwatch
- Самый яркий персонаж — Uncharted 4: A Thiefʼs End (Нейтан Дрейк)
- Самая лучшая новая игра — Overwatch
- Лучшая проект, на которую собрали деньги игроки — Starbound
- Лучший игровой процесс — DOOM (2016)
- Лучший дизайн — Dishonored 2
- Лучший сюжет — Uncharted 4: A Thiefʼs End
- Лучшая игра года — Uncharted 4: A Thiefʼs End
- Приз Крампа за культурные инновации —That Dragon, Cancer
- Лучшая игр от фанатов — Brutal Doom 64
- Лучшая настольная игра года — Arkham Horror: The Card Game
- Лучшая мобильная игра года — Pokemon Go
- Лучшая киберспортивная игра —Overwatch
- Самая обсуждаемая игра года — Overwatch
ИсточникSXSW