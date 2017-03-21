В сети появились предположительные подробности The Evil Within 2
Один из пользователей NeoGAF заявил, что знает о том, что в разработке находится вторая часть хоррора The Evil Within и поспешил поделиться подробностями проекта.
-
Действие игры развернется через 3 недели после оригинала.
-
В главной роли выступит Ренделл Купер, журналист, пытающийся выяснить, что на самом деле произошло в лечебнице. Он скрытно проникает внутрь.
-
Основной локацией, впрочем, станет не больница, а родной город главного героя, Риверфолл.
-
Игра создается на новом движке Nightlight Engine.
-
Релиз намечен на 2018 год. Первое видео покажут на E3 в этом году.
-
В The Evil Within 2 нас ждет встреча с бессмертными врагами.
-
Предусмотрена продвинутая система поджогов.
-
Герой умеет держать сразу два предмета в руках.
-
Сохраняться можно только возле воды.
-
В игре ожидается три разных концовки.
-
The Evil Within 2 похожа на Silent Hill, но не на Resident Evil, как первая часть.
-
Для лечения ран предусмотрены стандартные аптечки.
-
Планируются не только DLC, но и небольшой фильм-вступление с живыми актерами.
-
Создатель оригинала Синдзи Миками (Shinji Mikami) над сиквелом не работает.