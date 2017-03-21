В сети появились предположительные подробности The Evil Within 2

Один из пользователей NeoGAF заявил, что знает о том, что в разработке находится вторая часть хоррора The Evil Within и поспешил поделиться подробностями проекта.

  • Действие игры развернется через 3 недели после оригинала.

  • В главной роли выступит Ренделл Купер, журналист, пытающийся выяснить, что на самом деле произошло в лечебнице. Он скрытно проникает внутрь.

  • Основной локацией, впрочем, станет не больница, а родной город главного героя, Риверфолл.

  • Игра создается на новом движке Nightlight Engine.

  • Релиз намечен на 2018 год. Первое видео покажут на E3 в этом году.

  • В The Evil Within 2 нас ждет встреча с бессмертными врагами.

  • Предусмотрена продвинутая система поджогов.

  • Герой умеет держать сразу два предмета в руках.

  • Сохраняться можно только возле воды.

  • В игре ожидается три разных концовки.

  • The Evil Within 2 похожа на Silent Hill, но не на Resident Evil, как первая часть.

  • Для лечения ран предусмотрены стандартные аптечки.

  • Планируются не только DLC, но и небольшой фильм-вступление с живыми актерами.

  • Создатель оригинала Синдзи Миками (Shinji Mikami) над сиквелом не работает.

Источник
NeoGAF
Теги
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