В Uncharted: The Lost Legacy будет самая большая локация в истории серии Uncharted

Uncharted: The Lost Legacy по духу окажется совершенно отличной от всех других выпусков сериала, сообщает разработчики. И дело не только в отсутствии Нэйтана Дрекйка. Авторы проекта утверждают, что в The Lost Legacy действие развернется на самой большой локации в истории франшизы. Нас ждет некое обширное открытое пространство с множеством секретов. Впрочем, разнообразие пейзажей все равно предусмотрено.

Напомним, что действие игры развернется через 12 месяцев после завершения A Thief's End в южной части Индии. В главных ролях — женские персонажи Хлоя и Надин, которые вместе ищут древний артефакт, бивень Ганеши.

Да, в Naughty Dog подтвердили в очередной раз, что Дрейка в игре не будет совсем.