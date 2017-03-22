Atlus собирается представить новые игры

Японская компания Atlus, известная в первую очередь по своим японским ролевым играм, намеревается провести большую презентацию новых проектов 26 марта. Речь идет не только об уже известных позициях, но и о совершенно новых. Трансляцию можно будет увидеть в реальном времени на сайте Fresh (ссылка ниже).

Скорее всего Atlus продемонстрирует ремейк культовой JRPG Radiant Historia, создающийся для Nintendo 3DS, а также возможно покажет новые Shin Megami Tensei для Nintendo Switch и для той же 3DS.

Источник
FRESH
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