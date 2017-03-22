На эмуляторе PlayStation 3 запустили Catherine

Ранее мы сообщали, что на эмуляторе PlayStation 3 для PC удалось запустить Demon's Souls, прародительницу сериала Dark Souls. Напомним, что ранее этот проект считался совершенно непригодным для эмуляции. Как, впрочем, и Catherine, одна из самых философских и взрослых игр для приставки.

Так вот, в итоге RPCS3 справилась и с проектом Atlus. Catherine работает на PC – и при достаточно мощной конфигурации практически лишена каких-либо проблем.

Посмотреть на Catherine, запущенной на PC, вы можете ниже:

Источник
Reddit
Теги
игры PLAYSTATION 3 эмулятор

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