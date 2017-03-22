Red Dead Redemption воссоздают в Grand Theft Auto V

Поклонники Red Dead Redemption из команды .White решили перенести мир игры в Grand Theft Auto V. Сам проект так и называется — Red Dead Redemption V. Оказывается, работа над модом идет уже два года. Большая часть карты уже готова и бета-версия появится совсем скоро, летом 2017-го года. Разработчики пообещали многопользовательский режим и улучшенную графику.

Известно, что модификация «весит» примерно 2 ГБ и основана на версии Read Dead Redemption с Xbox 360.

Напомним, что Red Dead Redemption появилась на PS3 и Xbox 360 в мае 2010-го года. Релиз на PC так и не случился. Сиквел, Red Dead Redemption 2, также пока заявлен исключительно для PS4 и Xbox One. 

Источник
DSOGaming
Теги
игры Red Dead Redemption

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