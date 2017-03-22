Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia выйдет в России

В Nintendo сообщили, что специальное издание тактической ролевой игры Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia появится в том числе и в России. Релиз состоится для игровой консоли Nintendo 3DS 19 мая 2017-го года.

В состав особого набора в красивой упаковке войдут: артбук в твердом переплете, саундтрек, фигруки главных героев Альмы и Селики и сама игра непосредственно.

Разработчики обещают глубокую боевую систему и сложную, ветвистую историю.

Учитывая качество игр серии Fire Emblem, новинка может стать одним из главных хитов сезона для портативной системы.