Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia выйдет в России

В Nintendo сообщили, что специальное издание тактической ролевой игры Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia появится в том числе и в России. Релиз состоится для игровой консоли Nintendo 3DS 19 мая 2017-го года.

В состав особого набора в красивой упаковке войдут: артбук в твердом переплете, саундтрек, фигруки главных героев Альмы и Селики и сама игра непосредственно.

Разработчики обещают глубокую боевую систему и сложную, ветвистую историю.

Учитывая качество игр серии Fire Emblem, новинка может стать одним из главных хитов сезона для портативной системы.

Источник
Nintendo
Теги
игры NINTENDO 3DS Fire Emblem

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