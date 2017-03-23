Для Apple Watch был создан эмулятор Game Boy

Габриэль О'Флахерти-Чан (Gabriel O'Flaherty-Chan) создал эмулятор 8-битной портативной игровой приставки Game Boy (и Game Boy Color) для смарт-часов Apple Watch Series 2 (второе поколение). Называется программа Giovanni.

В основе Giovanni лежит уже существующий эмулятор Gambatte, который Габриэль доработал, учитывая особенности watchOS. К сожалению, как раз из-за этих особенностей не все игры работают стабильно.

Оригинальный Game Boy появился в 1989 году, как наследник карманных игр Nintendo Game & Watch (в СССР мы их знаем по клонам вроде «Ну, Погоди!»). Это была первая популярная портативная система, которая впоследствии получила множество «продолжений», вроде Game Boy Color, Game Boy Pocket и нового поколения в лице Game Boy Advance.