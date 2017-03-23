Bethesda покажет Fallout 4 VR на E3 2017

Компания Bethesda привезет Fallout 4 VR на E3 2017. Напомним, что игра была анонсирована годом ранее, на E3 2016. О ней рассказал сам Пит Хайнс (Pete Hines), который уверен, что VR-технологии будут развиваться, однако вытеснить обычные игры виртуальной реальности пока не удастся.

«Мне кажется таких игроков, которые будут пользоваться только VR, не будет. Я, к примеру, люблю поиграть в Uncharted 4, а моя жена любит посмотреть. Если я буду сидеть в шлеме, будет неловко».

Что касается Fallout 4 VR, то постапокалиптическая RPG в шлеме, по словам видевших ее, это нечто невероятно реалистичное, добавляет Хайнс. Кстати, пока что проект заявлен только для HTC Vive.

Напомним, что ранее Тодд Говард (Todd Howard) комментировал статус разработки: «Игра прекрасно себя чувствует. Работы еще достаточно, ведь мы создаем нечто полностью в виртуальной реальности. Однако уже сейчас Fallout 4 VR можно пройти от начала и до конца. Система V.A.T.S. хорошо адаптирована для VR. Геймплей проекта и так был не слишком быстрым, поэтому передвижение по миру в VR оказалось сложной задачей. Мы создаем вещи вроде телепорта для улучшения внутренней игровой навигации. Более того, будут и другие решения».