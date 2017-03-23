BioWare пообещала исправить Mass Effect: Andromeda

Ян Фрейзер (Ian S. Frazier) из BioWare сообщил в своем Twitter, что команда разработчиков полна решимости исправить многие ошибки в Mass Effect: Andromeda, которая, и это не является секретом, стала одним из главных разочарований сезона. Средний балл на Metacritic составляет всего 77 из 100. Большинство критиков называют игру худшей RPG в истории BioWare.

Впрочем, в детали Фрейзер вдаваться не стал — аналогичным образом не назвал он и сроков: «Мы работаем сразу над многим и планируем поддерживать игру в будущем. Большего я сказать не могу. Пока ничего не могу обещать и касательно редактора персонажей. У нас много идей. Кое-что мы хотим исправить, кое-что добавить».  

Действие игры Mass Effect: Andromeda происходит в галактике Андромеда, далеко за пределами Млечного Пути, где отряд под предводительством Райдера (мужчины или женщины, зависит от выбора игрока) отвоевывает новый дом для человечества. В роли Райдера игрокам предстоит открывать новые планеты во главе команды военных исследователей, встречать инопланетян и преодолевать множество опасностей. В Mass Effect: Andromeda также представлен отдельный сетевой командный режим.

Источник
VG247
Теги
игры Mass Effect: Andromeda

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