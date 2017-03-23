Super Mario Run вышла на Android

Мы уже сообщали, что Super Mario Run должна выйти на Andorid-платформах 23 марта. Что же, с сегодняшнего дня ее можно скачать. Несколько эпизодов доступны бесплатно, за полную версию придется заплатить 634 рубля (что дешевле, чем на iOS, где просят 749 рублей). Впрочем, несмотря на довольно высокую стоимость, оценки в Google Store у игры высокие. Кроме более дешевого ценника, версия для Android идентична версии для iOS.

Напомним, Super Mario Run для iOS стала доступна в App Store 15 декабря 2016 года. Бесплатная версия предоставит доступ к части контента каждого из трех игровых режимов. Полная версия игры обойдется в 749 рублей ($9,99 для США). За первые четыре дня с момента релиза пользователи iPhone и iPad совершили более 40 миллионов загрузок Super Mario Run из App Store.

Источник
Google Store
Теги
игры Super Mario Run

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