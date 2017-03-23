Игра The Elder Scrolls: Legends вышла для iPad

Компания Bethesda объявила о выпуске игры The Elder Scrolls: Legends для iPad. Это стратегическая карточная игра, призванная составить конкуренцию популярной Hearthstone от Blizzard.


Версия The Elder Scrolls: Legends для ПК на Windows официально вышла 9 марта. Как планируют разработчики, в следующем месяце появится версия для планшетов на базе Android, в мае игра выйдет для Mac, а летом можно ждать версий для телефонов на iOS и Android.

Также 5 апреля ожидается дополнение “Падение Темного Братства”. В него войдут ряд сюжетных заданий и более 40 новых карт, в том числе три новые легендарные карты.


Игра The Elder Scrolls: Legends для iPad доступна для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Bethesda
Теги
планшет игра IOS iPad Bethesda THE ELDER SCROLLS The Elder Scrolls: Legends

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