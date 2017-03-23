Yooka-Laylee выйдет на русском языке

«Бука» сообщила, что выпустит платформер Yooka-Laylee на территории России полностью на русском языке уже 11 апреля 2017-го года на PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, что над проектом трудится команда, состоящая из людей, создавших в прошлом легендарные Banjo-Kazooie и Viva Pinata, а также трудившихся над Donkey Kong Country.

На Kickstarter платформер собрал более 1 миллиона долларов всего за сутки (итоговый результат — более 2-х миллионов).

В главной роли выступают хамелеон Йука и летучая мышь Лэйли, которые сражаются со злобной корпорацией.

 

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