Анонсирована Destiny: Age of Triumph

Компания Bungie вместе с издательством Activision анонсировали большое и на этот раз последнее обновление Destiny под названием Age of Triumph. Разработчики пообещали большое количество нововведений, интересных испытаний и возможность заполнить внутреннюю игровую Книгу Рекордов новыми достижениями. Выглядеть все это будет примерно так:

Дополнительное снаряжение, эксклюзивный модификатор, уникальные виды оружия и редкие артефакты приложатся. Релиз намечен уже на 28 марта.