Анонсирована Destiny: Age of Triumph

Компания Bungie вместе с издательством Activision анонсировали большое и на этот раз последнее обновление Destiny под названием Age of Triumph. Разработчики пообещали большое количество нововведений, интересных испытаний и возможность заполнить внутреннюю игровую Книгу Рекордов новыми достижениями. Выглядеть все это будет примерно так:

Дополнительное снаряжение, эксклюзивный модификатор, уникальные виды оружия и редкие артефакты приложатся. Релиз намечен уже на 28 марта. 

Источник
VG247
Теги
игры Destiny

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