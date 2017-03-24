Ubisoft собирается показать сериал по Assassin's Creed

Французское издательство Ubisoft планирует снять полноценный телесериал по мотивам франшизы Assassin's Creed. В Ubisoft уверены, что смогут создать то, чем будут гордиться и авторы игры и сами игроки. К сожалению, никаких конкретных деталей не последовало.

Вполне возможно, что проект создается совместно с Netflix — с представителями канала в прошлом году встречался руководитель Ubisoft. Вероятно, речь как раз шла о сериале «Кредо Убийцы».

Напомним, что фильм по мотивам Assassin's Creed получил разгромные рецензии от критиков, но при этом принес хорошую прибыль в прокате.