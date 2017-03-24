Ubisoft собирается показать сериал по Assassin's Creed

Французское издательство Ubisoft планирует снять полноценный телесериал по мотивам франшизы Assassin's Creed. В Ubisoft уверены, что смогут создать то, чем будут гордиться и авторы игры и сами игроки. К сожалению, никаких конкретных деталей не последовало.

Вполне возможно, что проект создается совместно с Netflix — с представителями канала в прошлом году встречался руководитель Ubisoft. Вероятно, речь как раз шла о сериале «Кредо Убийцы».

Напомним, что фильм по мотивам Assassin's Creed получил разгромные рецензии от критиков, но при этом принес хорошую прибыль в прокате.  

Источник
DualShockers
Теги
игры кино Assassin's Creed

Комментарии

Из рубрики
Shiness: The Lightning Kingdom выходит 18 апреля
Electronic Arts привезет на E3 2017 новые Star Wars: Battlefront и Need for Speed
Анонсирована Destiny: Age of Triumph

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 435
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56