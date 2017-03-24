В сеть утек официальный промо-постер Destiny 2

В сети появился официальный промо-постер грядущего боевика Destiny 2 от Bungie. Предположительно, авторами утечки стали сотрудники итальянского отделения GameStop. Также утверждается, что многие магазины уже получают промо-материалы будущей игры.

Если верить данным с изображения, то Destiny 2 выйдет 8 сентября 2017-го года. Напомним, что ранее издательство Activision обещало выпустить игру до конца текущего года. В Kotaku также сообщают, что релиз состоится не только на консолях, но и на PC.

Что касается бета-тестирования, то оно должно начаться на PS4 в июне 2017-го года, сообщает один из редакторов Eurogamer Том Филлипс (Tom Phillips).

Официальный анонс игры ожидается совсем скоро. 

Источник
VG247
Теги
игры Destiny 2

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