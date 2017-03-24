Electronic Arts привезет на E3 2017 новые Star Wars: Battlefront и Need for Speed

Издательство Electronic Arts сообщило, что привезет на E3 2017 новые игры серий Star Wars: Battlefront и Need for Speed. Также на пресс-конференции EA Play с 10 по 12 июня в рамках главной выставки индустрии покажут новые Madden NFL 18, FIFA 18, NBA Live 18.

Star Wars: Battlefront 2 должна выйти в рождественский период конца 2017-го года. Что касается Need for Speed, то оценить новую гонку позволят раньше марта 2018-го года. Кроме упомянутых позиций, в EA намекают на то, что представят и другие, пока еще не анонсированные проекты.

Например, можно рассчитывать еще на одну игру во вселенной Star Wars и на новую Dragon Age.