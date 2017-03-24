Shiness: The Lightning Kingdom выходит 18 апреля

Издательство Focus Home Interactive назвало дату выхода яркой ролевой игры Shiness: The Lightning Kingdom. Окунуться в красочный, сказочный мир, познакомиться с протагонистом по имени Чадо и его четырьмя друзьями, мы сможем уже 18 апреля. Нас ждут исследования незнакомых земель, а также продуманная боевая система в стиле файтинга. Релиз запланирован одновременно для PS4, Xbox One и PC. Также авторы проекта подготовили новое видео:

Напомним, что Shiness: The Lightning Kingdom, создающаяся в недрах студии Enigami, собрала на Kickstarter'е почти 140 тысяч долларов.  

Источник
DualShockers
Теги
игры Shiness: The Lightning Kingdom

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