Shiness: The Lightning Kingdom выходит 18 апреля

Издательство Focus Home Interactive назвало дату выхода яркой ролевой игры Shiness: The Lightning Kingdom. Окунуться в красочный, сказочный мир, познакомиться с протагонистом по имени Чадо и его четырьмя друзьями, мы сможем уже 18 апреля. Нас ждут исследования незнакомых земель, а также продуманная боевая система в стиле файтинга. Релиз запланирован одновременно для PS4, Xbox One и PC. Также авторы проекта подготовили новое видео:

Напомним, что Shiness: The Lightning Kingdom, создающаяся в недрах студии Enigami, собрала на Kickstarter'е почти 140 тысяч долларов.