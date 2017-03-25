Анонсирована игра о Диане Шурыгиной

В сервисе Steam Greenlight может появиться игра о знаменитой девушке Диане Шурыгиной, которую зрители Первого канала могли наблюдать в нескольких выпусках шоу "Пусть Говорят" и которая буквально взорвала Интернет своим блогом на YouTube. 

Над проектом под названием Diana: The Game трудятся студии Blue Whale Games и Dagestan Technology. Авторы утверждают, что через игру хотят донести всю трагичность ситуации.

Diana: The Game станет 2D-платформером в духе классических 8-битных игр. Основной целью главной героини является прохождение припятствий на пути к Андрею Малахову. 

Разработчики готовы выпустить новинку уже в этом году, если она пройдет одобрение в Steam Greenlight. Сотрудники студий также пытались связаться с самой Дианой, но пока контакт наладить не удалось. 

Источник
LIFE
Теги
игры Валерын Папа

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