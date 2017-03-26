Автор книг о Ведьмаке не получает процентов от продаж игр The Witcher
Анджей Сапковский, легендарный польский писатель, создавший вселенную "Ведьмака" и написавший множество интересных книг о приключениях Геральта, в интервью Eurogamer признался, что игры серии The Witcher от CD Projekt RED не приносят ему никаких денег. А все из-за его собственной глупости, как увтерждает сам пан.
"Я продал права на весь цикл. Тогда, когда они пришли ко мне впервые я считал, что никакой прибыли не будет. Они не вызывали доверия и не выглядели внушительно. Я думал, что никаких денег и никаких продаж вообще не окажется. Я сказал им, что не верю в то, что их начинания принесут какие-то деньги и потребовал всю сумму разом. Я бы глуп, так как не верил в их успех. Да, я ошибся. Но разве кто-то тогда мог предвидеть такое развитие событий? Я вот не смог".