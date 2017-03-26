Автор книг о Ведьмаке не получает процентов от продаж игр The Witcher

Анджей Сапковский, легендарный польский писатель, создавший вселенную "Ведьмака" и написавший множество интересных книг о приключениях Геральта, в интервью Eurogamer признался, что игры серии The Witcher от CD Projekt RED не приносят ему никаких денег. А все из-за его собственной глупости, как увтерждает сам пан.

"Я продал права на весь цикл. Тогда, когда они пришли ко мне впервые я считал, что никакой прибыли не будет. Они не вызывали доверия и не выглядели внушительно. Я думал, что никаких денег и никаких продаж вообще не окажется. Я сказал им, что не верю в то, что их начинания принесут какие-то деньги и потребовал всю сумму разом. Я бы глуп, так как не верил в их успех. Да, я ошибся. Но разве кто-то тогда мог предвидеть такое развитие событий? Я вот не смог".

К слову, многие, изначально познакомившиеся со вселенной "Ведьмака" в играх, считают, что Сапковский является вовсе не создателем Геральта и вселенной, а всего лишь писателем фанфиков, написавшим книги по мотивам игр. На эту тему Сапковский также высказался.

"Да, это так. Реакция на это была ужасной. Я знаю очень много бранных слов, и тогда я сказал их все".

Последняя книга о Геральте, "Сезон Гроз", вышла в 2013-ом году.