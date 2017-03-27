Sony готовит новую тонкую PlayStation 4

Компания Sony собирается представить новую тонкую версию игровой приставки PlayStation 4. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.


Дополнительных подробностей DigiTimes пока не раскрывает. Отметим, что стандартная версия PlayStation 4 Slim была выпущена в сентябре прошлого года, так что с большой вероятностью речь идет, на самом деле, о тонкой вариации PlayStation 4 Pro.

Дебют PlayStation 4 Slim или PlayStation 4 Pro Slim можно ожидать на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. На ней же Microsoft собирается представить новую игровую консоль Xbox, известную сейчас под кодовым названием Project Scorpio.

Источник
DigiTimes
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4

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