Официально анонсирована Destiny 2

Студия Bungie официально анонсировала многопользовательский боевик Destiny 2 на своей странице в социальной сети Twitter. Там было размещено первое промо-изображение грядущего проекта.

Деталей разработчики пока не разглашают, вероятно первые видео и первые скриншоты мы увидим в самое ближайшее время.

Недавняя утечка GameStop указывает на то, что релиз игры состоится уже 8 сентября 2017-го года. Бета-тестирование, по слухам, начнется летом на PlayStation 4.

За предварительный заказ Destiny 2 полагается вот такой бонус:

Источник
Twitter
Теги
игры Destiny 2

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