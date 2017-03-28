В Media Markt появилась данные от дате выхода Red Dead Redemption 2

Польский Media Markt установил дату релиза Red Dead Redemption 2, одной из самых ожидаемых игр последнего времени, на 3 октября 2017-го года. Ранее информация о выходе проекта появилась в британском Base – правда, там было указано 26 сентября. Впрочем, и тот и другой магазин пишет о первой половине осени.

Официальных данных от самих разработчиков пока не поступало.

По словам создателей, Red Dead Redemption 2, представляет собой "грандиозную" историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки. Также обещан обширный атмосферный игровой мир с "принципиально новым" сетевым режимом.

Источник
BleedingCool
Теги
игры Red Dead Redemption 2

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