Представлено новое видео Syberia 3

Компания Microids показала новый сюжетный трейлер одной из самых ожидаемых приключенческих игр последних лет, Syberia 3 от Бенуа Сокаля (Benoit Sokal). На видео можно увидеть новые сцены из истории и собственно главную героиню, Кейт Уокер (Kate Walker).

Релиз игры запланирован на 20 апреля 2017-го года для PS4, Xbox One, PC.

Третья и заключительная часть в культовой серии приключенческих игр изначально должна была выйти 1 декабря 2016-го года, однако игру отложили. Как отмечают разработчики, им потребовалось дополнительное время для доводки игры до нужного уровня качества, а также добавление нового контента. По мнению самого Бенуа Сокаля, творческого директора всей саги, в результате геймеров ожидает лучшая часть трилогии с дополнительными эпизодами, сценами и диалогами, а также поддержкой новых языков озвучки.