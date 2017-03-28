Появились новые кадры фильма Tomb Raider

В Интернете появились изображения грядущего перезапуска франшизы Tomb Raider на большом экране. Речь идет о фотографиях непосредственно со съемок картины.

В главной роли снимается Алисия Викандер (Alicia Vikander), известная по «Девушке из Дании», «Из Машины» и «Джейсону Борну». Ей досталась роль самой Лары Крофт, расхитительницы гробниц.

Режиссером фильма выступает Роар Ухтауг (Roar Uthaug), снявший «Волну» — Tomb Raider станет его первой работой с большим бюджетом.

Премьера намечена на 2018-ый год.

Сюжет рассказывает о том, как дочь аристократов по имени Лара Крофт отправляется в опасное приключение в поисках старинных артефактов.

Источник
IGN
Теги
игры кино TOMB RAIDER Лара Крофт

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