Появились новые кадры фильма Tomb Raider

В Интернете появились изображения грядущего перезапуска франшизы Tomb Raider на большом экране. Речь идет о фотографиях непосредственно со съемок картины.

В главной роли снимается Алисия Викандер (Alicia Vikander), известная по «Девушке из Дании», «Из Машины» и «Джейсону Борну». Ей досталась роль самой Лары Крофт, расхитительницы гробниц.

Режиссером фильма выступает Роар Ухтауг (Roar Uthaug), снявший «Волну» — Tomb Raider станет его первой работой с большим бюджетом.

Премьера намечена на 2018-ый год.

Сюжет рассказывает о том, как дочь аристократов по имени Лара Крофт отправляется в опасное приключение в поисках старинных артефактов.