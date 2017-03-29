Planescape: Torment Enhanced Edition официально анонсирована

Компания Beamdog официально анонсировал переиздание культовой ролевой игры Planescape: Torment — Planescape: Torment Enhanced Edition. Напомним, что Beamdog специализируется на возрождении классических RPG на движке Infinite Engine. Ранее, благодаря усилиям талантливой команды, мы смогли сыграть в обновленные Baldur's Gate и Icewind Dale.

Что касается Planescape: Torment Enhanced Edition, то новинка получит поддержку широкоформатных мониторов и разрешения вплоть до 4K. Также игроков ожидает обновленный интерфейс, заново записанный саундтрек и обновленные текстуры. Над проектом трудится сам Крис Авеллон (Chris Avellon), идеолог оригинальной игры.

Релиз состоится для Windows, Linux, MAC, iOS и Android уже 11 апреля этого года.

Источник
Planescape
Теги
игры Planescape: Torment

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