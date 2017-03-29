Blizzard выпустила самое масштабное обновление World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment выпустила обновление 7.2 «Гробница Саргераса» для многопользовательской ролевой онлайн-игры World of Warcraft. По словам разработчиков, это самое масштабное обновления в истории World of Warcraft.


Обновление приносит новую кампанию продолжительностью в несколько недель, а также новая область «Расколотый берег», подземелье «Собор Вечной Ночи» и ряд других изменений.

Можно отметить, например, новые атаки Легиона, позволяющие выполнить многоэтапные локальные задания, каждое из которых завершается особым сценарием для 3 игроков. Кроме того, в WoW появились потасовки PvP, еженедельно предусмотрен изменяющийся набор режимов, правил и условий игры.

Источник
World of Warcraft
Теги
игра BLIZZARD WORLD OF WARCRAFT

Комментарии

Из рубрикиИгры
Planescape: Torment Enhanced Edition официально анонсирована
Представлено дебютное видео Destiny 2
Что случилось 28 03 2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 436
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43