Blizzard выпустила самое масштабное обновление World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment выпустила обновление 7.2 «Гробница Саргераса» для многопользовательской ролевой онлайн-игры World of Warcraft. По словам разработчиков, это самое масштабное обновления в истории World of Warcraft.





Обновление приносит новую кампанию продолжительностью в несколько недель, а также новая область «Расколотый берег», подземелье «Собор Вечной Ночи» и ряд других изменений.

Можно отметить, например, новые атаки Легиона, позволяющие выполнить многоэтапные локальные задания, каждое из которых завершается особым сценарием для 3 игроков. Кроме того, в WoW появились потасовки PvP, еженедельно предусмотрен изменяющийся набор режимов, правил и условий игры.