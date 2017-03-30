Представлено новое видео Divinity: Original Sin 2

Студия Larian заявила, что в ролевой игр Divinity: Original Sin 2, которая доступна в Steam по программе раннего доступа, появились заклинания Школы Превращения и Школы Вызова. Теперь герои способны превращать неприятелей в куриц, вызывать демонов, летать и многое-многое другое. Что именно, можно увидеть в трейлере ниже:

Ранняя версия ожидаемой RPG находится по следующему адресу.

Напомним, что Divinity: Original Sin II является продолжением одной из наиболее обласканных прессой ролевой игры 2014 года. Финальный вариант станет доступен позднее . Действие разворачивается там же, в мире Ривеллон, только через 1000 лет после катаклизмов первой части. Игрок может выбрать одну из множеств рас для главного героя. Он может стать и человеком, и эльфом, и ящером, и гномом и даже зомби.

Продвинутый кооперативный режим, за который многие полюбили оригинал, переберется и в сиквел. 

Источник
Steam
Теги
игры Divinity: Original Sin II

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