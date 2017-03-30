Fallout Shelter вышла в Steam

Игра Fallout Shelter, изначально вышедшая для мобильных платформ, появилась в Steam. Проект распространяется по условно-бесплатной схеме с внутренними игровыми покупками (стоимость от 75 до 7490 рублей). Fallout Shelter поддерживает систему облачных сохранений.

Системные требования игры весьма демократичные:

  • Операционная система: 64-бит Windows 7
  • Процессор: Intel Core 2 Quad Q9550 2,83 ГГц
  • Оперативная память: 2 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 250 или Radeon HD 6970  

Сама по себе игра Fallout Shelter была выпущена летом прошлого года сначала для мобильной платформы iOS, а затем и для Android. На ПК представлена полная версия игры Fallout Shelter, включающая в себя все обновления.

Источник
Steam
Теги
игры Fallout Shelter

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