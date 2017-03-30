Fallout Shelter вышла в Steam

Игра Fallout Shelter, изначально вышедшая для мобильных платформ, появилась в Steam. Проект распространяется по условно-бесплатной схеме с внутренними игровыми покупками (стоимость от 75 до 7490 рублей). Fallout Shelter поддерживает систему облачных сохранений.

Системные требования игры весьма демократичные:

Операционная система: 64-бит Windows 7

Процессор: Intel Core 2 Quad Q9550 2,83 ГГц

Оперативная память: 2 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 250 или Radeon HD 6970

Сама по себе игра Fallout Shelter была выпущена летом прошлого года сначала для мобильной платформы iOS, а затем и для Android. На ПК представлена полная версия игры Fallout Shelter, включающая в себя все обновления.