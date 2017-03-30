Persona 5 получает оценки

Ролевая игра Persona 5, ее англоязычный вариант, получает оценки в прессе — в большинстве своем отзывы журналистов восторженные. Многие называют игру лучшей JRPG за годы, самой интересной частью цикла Persona и главным проектом жанра для PS4. Разумеется, сравнивают ее и с Final Fantasy XV, причем, сравнение оказывается во всех случаях не в пользу последней.

Persona 5 хвалят за интересный сюжет, ярких персонажей, смелые решения и сбалансированный геймплей. Кроме того, авторы обзоров говорят, что в ней можно провести более сотни часов.

Средний профессиональный балл на Metacritic составляет 94 из 100.

TrustedReviews - 4.5/5

Game Revolution - 5/5

USgamer - 5/5

Eurogamer - Essential

Push Square - 10/10

GameGrin - 9/10

RPG Site - 10/10

Metro GameCentral - 9/10

Gadgets 360 - 10/10

EGM - 9/10

Hardcore Gamer - 4.5/5

IGN - 9.7/10

TheSixthAxis - 10/10

Destructoid - 9/10

Game Informer - 9.3/10

The Jimquisition - 8.5/10

Everyeye.it - 9.5/10

GameSpot - 9/10

Polygon - 9/10

Paste Magazine - 9.5/10

Stevivor - 9/10

EDGE - 8/10

GamesRadar+ - 5/5

God is a Geek - 10/10

Arcade Sushi - 10/10

Digital Trends - 3.5/5

IGN Spain - 9/10

M3 - 9/10

IGN Italy – 10/10