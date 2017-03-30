Persona 5 получает оценки

Ролевая игра Persona 5, ее англоязычный вариант, получает оценки в прессе — в большинстве своем отзывы журналистов восторженные. Многие называют игру лучшей JRPG за годы, самой интересной частью цикла Persona и главным проектом жанра для PS4. Разумеется, сравнивают ее и с Final Fantasy XV, причем, сравнение оказывается во всех случаях не в пользу последней.

Persona 5 хвалят за интересный сюжет, ярких персонажей, смелые решения и сбалансированный геймплей. Кроме того, авторы обзоров говорят, что в ней можно провести более сотни часов.

Средний профессиональный балл на Metacritic составляет 94 из 100.

  • TrustedReviews - 4.5/5
  • Game Revolution - 5/5
  • USgamer - 5/5
  • Eurogamer - Essential
  • Push Square - 10/10
  • GameGrin - 9/10
  • RPG Site - 10/10
  • Metro GameCentral - 9/10
  • Gadgets 360 - 10/10
  • EGM - 9/10
  • Hardcore Gamer - 4.5/5
  • IGN - 9.7/10
  • TheSixthAxis - 10/10
  • Destructoid - 9/10
  • Game Informer - 9.3/10
  • The Jimquisition - 8.5/10
  • Everyeye.it - 9.5/10
  • GameSpot - 9/10
  • Polygon - 9/10
  • Paste Magazine - 9.5/10
  • Stevivor - 9/10
  • EDGE - 8/10
  • GamesRadar+ - 5/5
  • God is a Geek - 10/10
  • Arcade Sushi - 10/10
  • Digital Trends - 3.5/5
  • IGN Spain - 9/10
  • M3 - 9/10
  • IGN Italy – 10/10
Источник
Metacritic
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