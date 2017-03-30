Persona 5 получает оценки
Ролевая игра Persona 5, ее англоязычный вариант, получает оценки в прессе — в большинстве своем отзывы журналистов восторженные. Многие называют игру лучшей JRPG за годы, самой интересной частью цикла Persona и главным проектом жанра для PS4. Разумеется, сравнивают ее и с Final Fantasy XV, причем, сравнение оказывается во всех случаях не в пользу последней.
Persona 5 хвалят за интересный сюжет, ярких персонажей, смелые решения и сбалансированный геймплей. Кроме того, авторы обзоров говорят, что в ней можно провести более сотни часов.
Средний профессиональный балл на Metacritic составляет 94 из 100.
- TrustedReviews - 4.5/5
- Game Revolution - 5/5
- USgamer - 5/5
- Eurogamer - Essential
- Push Square - 10/10
- GameGrin - 9/10
- RPG Site - 10/10
- Metro GameCentral - 9/10
- Gadgets 360 - 10/10
- EGM - 9/10
- Hardcore Gamer - 4.5/5
- IGN - 9.7/10
- TheSixthAxis - 10/10
- Destructoid - 9/10
- Game Informer - 9.3/10
- The Jimquisition - 8.5/10
- Everyeye.it - 9.5/10
- GameSpot - 9/10
- Polygon - 9/10
- Paste Magazine - 9.5/10
- Stevivor - 9/10
- EDGE - 8/10
- GamesRadar+ - 5/5
- God is a Geek - 10/10
- Arcade Sushi - 10/10
- Digital Trends - 3.5/5
- IGN Spain - 9/10
- M3 - 9/10
- IGN Italy – 10/10
ИсточникMetacritic