World of Tanks проводит битву за Марс на консолях

Компания Wargaming запускает специальный первоапрельский режим в World of Tanks для консолей. С 31 марта по 2 апреля игрокам онлайн-экшна станет доступен режим "битва за Марс". В нем геймеры смогут опробовать навыки управления танком в условиях пониженной гравитации с необычной физикой движения на красной планете.


Для того, чтобы поучаствовать, надо выбрать в ангаре танк М24 Lunar Chaffee и нажать «В бой!». Вместо традиционного поля битвы игрок окажется в космосе, а стрелять придется из лазерных пушек.

По сюжету, Марс захвачен инопланетными летающими тарелками. Среди необычных возможностей, доступны, например, прыжки на трамплинах, чтобы перепрыгнуть через ущелья и добраться до специальных припасов, восстанавливающих прочность.

Источник
World of Tanks
Теги
игра космос World of Tanks Wargaming танк своя атмосфера

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