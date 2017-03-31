Destiny 2 выйдет на PC

Компания Bungie назвала дату выхода боевика Destiny 2, представила эффектный трейлер проекта и анонсировала игру для PC. С видео на русском языке вы можете ознакомиться ниже:

Bungie готовит несколько изданий. Первое, стандартное, обойдется в 59,99 долларов — в него входит лишь сама игра. За версию с сезонным пропуском придется выложить уже 89,99 долларов, за издание Digital Deluxe (игра, сезонный пропуск и премиальный контент) — 99,99 долларов, за Ограниченное издание (игра, стилбук, премиальная упаковка и сезонный пропуск) — также 99,99 долларов, а за «коллекционку» со всем доступным контентом, рюкзаком и другими бонусами (их видно на картинке внизу) — 249,99 долларов.

Также представлены бокс-арты Destiny 2 для PS4 и Xbox One.

Игру полностью переведут на русский и выпустят 8 сентября на PS4, Xbox One и PC.