Final Fantasy XV: Episode Gladiolus получает оценки

Небольшое DLC к Final Fantasy XV под названием Episode Gladiolus рассказывает о приключениях персонажа Гладиолуса в тот момент, когда он выбывает по сюжету из основного повествования JRPG. Это первый из трех эпизодов, с помощью которых Square Enix обещала расширить вселенную игры.

К сожалению, большинству критиков эпизод не понравился — к недостаткам относят слишком малую продолжительность (от 40 минут до 1,5 часов) и отсутствие всякого развития героя. Впрочем, сам геймплей за нового героя журналисты называют интересным.

Game Revolution - 2.5/5

CGMagazine - 7.5/10

Push Square - 6/10

GearNuke — 7.5/10

IGN Spain – 6/10

We Got This Covered – 3/5

Destructoid – 6/10