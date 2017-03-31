Final Fantasy XV: Episode Gladiolus получает оценки
Небольшое DLC к Final Fantasy XV под названием Episode Gladiolus рассказывает о приключениях персонажа Гладиолуса в тот момент, когда он выбывает по сюжету из основного повествования JRPG. Это первый из трех эпизодов, с помощью которых Square Enix обещала расширить вселенную игры.
К сожалению, большинству критиков эпизод не понравился — к недостаткам относят слишком малую продолжительность (от 40 минут до 1,5 часов) и отсутствие всякого развития героя. Впрочем, сам геймплей за нового героя журналисты называют интересным.
- Game Revolution - 2.5/5
- CGMagazine - 7.5/10
- Push Square - 6/10
- GearNuke — 7.5/10
- IGN Spain – 6/10
- We Got This Covered – 3/5
- Destructoid – 6/10
ИсточникOpenCritic