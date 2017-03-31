Стартует технический бета-тест Гвинта из «Ведьмака» на PlayStation 4

Компания CD Projekt RED объявила о скором старте технического бета-теста для карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» для пользователей игровой приставки Sony PlayStation 4.





Тестирование начнется сегодня, 31 марта, в 20:00 по московскому времени, и продлится до понедельника, 3 апреля, 10:00 по московскому времени. Игра будет доступна для загрузки в PlayStation Store.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить.