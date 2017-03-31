Nioh оказалась самой успешной игрой Koei Tecmo на Западе

Увлекательный самурайский боевик Nioh от японской команды Koei Tecmo создавался с 2004-го года и неоднократно подвергался тотальной переработке. За 13 лет авторам удалось создать уникальный мир, проработать героев и сбалансировать геймплей — на выходе получился не просто японский вариант Dark Souls, а игра со свои собственным лицом.

Получившая высокие оценки критиков и положительные отзывы игроков, Nioh также стала самой успешной игрой компании на Западе за всю ее историю. Сообщается, что всего за месяц Nioh удалось разойтись тиражом более 1 000 000 экземпляров.

Разработчики не скрывают эмоций: «Nioh стала испытанием для нас, мы посвятили ей много лет, использовали все ресурсы Koei Tecmo. Благодарим партнеров из Sony, которые помогли довести игру до логического завершения. Мы гордимся проделанной работой и рады тому, насколько хорошо Nioh покупают». 

Источник
VG247
Теги
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